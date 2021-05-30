Во время ДТП в Тосненском районе погиб водитель «ГАЗели»

В пресс-службе МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что проводится проверка дорожно-транспортного происшествия, в результате которого умер один из водителей.

Сообщается, что в субботу, 29 мая, примерно в 12:30 на 620-м километре автомобильной дороги «Нева» произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, водитель грузовика Iveco Stralis столкнулся с «ГАЗелью». За рулем «ГАЗа» находился водитель в возрасте 38 лет, а также еще двое пассажиров.

В результате происшествия мужчина скончался на месте, а двое других мужчин, которые находились с ним в салоне, попали в больницу в состоянии средней тяжести.