На Невском проспекте молодежь устроила массовую драку

В Санкт-Петербурге в Центральном районе на Невском проспекте произошла массовая драка с участием молодых людей. Стычка произошла 30 мая утром на пересечении Садовой улицы и Невского проспекта.

В группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что по предварительной информации около подземного перехода собралась группа молодых людей. Между некоторыми из них начался словесный конфликт, который перерос в драку. Видео появилось в группе.

На место драки прибыли сотрудники полиции, которые и разняли дерущихся. На данный момент обстоятельства произошедшего устанавливаются.