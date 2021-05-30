Полиция задержала петербуржца, ограбивший квартиру жительницы Кудрово

Во Всеволожском районе Ленинградской области сотрудники полиции задержали мужчину, который обокрал и взломал замок входной двери квартиры.

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области сообщили, что 20 мая, в полицию обратилась 31-летняя женщина, которая проживает в Кудрово на Европейском проспекте. Петербурженка работает менеджером. Она сообщила, что во время того, когда она была на работе, ее квартиру обокрали.

«Вернувшись домой около восьми часов вечера, хозяйка жилья с трудом смогла открыть входную дверь, поскольку ключ в замке не проворачивался. Войдя внутрь, она сразу заметила, что вещи разбросаны, а в центре комнаты лежит скрытый сейф, в котором хранились деньги. Кроме налички, пропали лежавшие в шкатулках ювелирные украшения. Ущерб хозяйка квартиры оценила в 3 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело о краже», — сообщили в пресс-службе главка.

Также в ведомстве отметили, что предполагаемого вора задержали. В настоящее время он живет на проспекте Стачек и является уроженцем Кисловодска. Ранее он уже был судим за кражи.