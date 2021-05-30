В Петербурге задержали наркоторговца на Porsche Cayenne

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что сотрудники полиции в Северной столице в Выборгском районе задержали наркосбытчика, который катался на Porsche Cayenne. Правоохранители изъяли у преступника около двух килограммов марихуаны.

Наркоторговца задержали на проспекте Луначарского,13, корпус 1. Водителя «Порше» начали задерживать, потому что начали подозревать его в обороте наркотиков. Задержанным оказался уроженец Брянской области 29-ти лет.

Во время обыска его автомобиля было обнаружено 2 килограмма марихуаны, а также вакууматор, электронные весы и упаковочный материал.