При пожаре в жилом доме на Товарищеском пострадали четверо мужчин

В ночь с субботы на воскресенье, 30 мая, в двухкомнатной квартире одного из жилых домов на Товарищеском проспекте случилось возгорание. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Общая площадь возгорания составляет 45 квадратных метров.

При пожаре пострадали четверо мужчин. Они находятся в возрасте 56, 37, 36 и 32 лет. Все пострадавшие мужчины были госпитализировали.