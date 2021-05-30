В Петербурге автобус наехал на 16-летнюю девушку

В Санкт-Петербурге на Невском проспекте водитель рейсового автобуса сбил 16-летнюю девушку.

Пострадавшая девушка была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

На записях с камер видеонаблюдения видно, что пострадавшая девушка предприняла попытку перейти дорогу по пешеходному переходу, однако на красный свет светофора. Водитель пассажиркого автобуса не успел затормозить и, в итоге, транспорт наехал на девушку.

Силой удара автобуса девушка была отброшена на бордюр. Происшествие зафиксировано по адресу дома № 91 по Невскому проспекту.

В момент аварии в автобусе находилось, примерно, 30 пассажиров. Некоторые пасажиры получили увечья из-за того, что водитель экстренно и резко затормозил. Одна из женщин получила травму головы, ей понадобилась помощь специалистов.