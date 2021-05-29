За двойное убийство в Петербурге арестовали мигранта, а его брата объявили в розыск

В Северной столице разыскивают мигранта, убившего двух человек. Убийца действовал вместе со своим братом, однако его уже задержали правоохранительные органы города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По версии следствия, 28-летний мигрант убил вместе с братом 24-летнего мужчину из среднеазиатской страны. Инцидент произошел осенью 2020 года в Приморском районе города. После убийства братья решили закопать тело около 1-й Утиной улицы. Однако на этом мужчины не остановились и на следующий день убили 43-летнюю женщину, которая также приехала из Средней Азии. Ее тело убийцы закопали в лесу.

В отношении братьев возбуждено уголовное дело по статье 105 «Убийство». 28-летнего мигранта удалось арестовать, а его брат объявлен в розыск.