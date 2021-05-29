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В Петроградском районе на машины капает краска с телевизионной башни

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© Фото: ВК / Новости региона

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Последние две недели там ведется покраска металлических конструкций телебашни.

Петербуржцы пожаловались на дождь из краски после проведения работ на телевизионной башне. Жители Петроградского района сообщили о серых каплях, которые упали на их машины на Аптекарском острове.

Известно, что покраска металлических конструкция телебашни идет уже две недели. Однако за это время предупреждающих знаков установлено не было. Автомобилистов не уведомили о запрете парковки в этой зоне на время проведения покрасочных работ.

«Краска крупными каплями падает с телебашни! И ладно бы машины, так ведь и живые люди, не предупреждённые должным образом об опасности, могут попасть под этот «красочный» дождь!» — сообщает очевидец.

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