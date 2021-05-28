За минувшую неделю клещ укусил 1, 5 тыс. петербуржцев

В Петербурге и Ленинградской области зафиксировали рост случаев укуса клещей. Так, за последние семь дней в регионе более 1, 5 тысяч человек обратились за медицинской помощью с жалобами на укус клеща. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора.

Среди полутора тысяч обращений 264 человека встретились с клещом в черте Петербурга. Наиболее «популярными» районами в этом деле стали Пушкинский, Приморский, а также Курортный и Красногвардейский.

Всего в 2021 году зафиксировано 3 случая, когда укус привел к заболеванию вирусным энцефалитом. Среди этих случаев один был у ребенка.