В день рождения в «Диво-острове» ребенок сломал позвоночник

В Петербурге ребенок получил серьезную травму в парке развлечений «Диво-остров». Инцидент произошел на Крестовском острове 23 мая, в воскресенье. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и области.

Примечательно, что 12-летний мальчик праздновал в парке свой день рождения. Перед тем, как мальчик пожаловался на плохое самочувствие, он катался на американских горках. В результате медики диагностировали у ребенка компрессионный перелом грудного отдела позвоночника.

«По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», – сообщили в прокуратуре Петербурга.