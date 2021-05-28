Два грузовика столкнулись на «Скандинавии»

На трассе «Скандинавия» между Петербургом и Выборгом произошла серьезная авария с участием двух грузовых автомобилей. ДТП случилось вечером 27 мая, в четверг, на 115-м километре трассы. В результате одного из водителей госпитализировали в тяжелом состоянии с переломом ног. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

Так, на трасе А-181 противовесы упали на ходу. Один из них врезался в кабину самосвала, проезжавшего навстречу. В результате происшествия кабина разломалась на части. Один из водителей получил перелом ног и был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.