В ДТП с автобусом, врезавшемся в столб, пострадали шесть человек

В Петербурге увеличилось количество пострадавших в аварии с автобусом, перевозившем десять пассажиров. Водитель, не справившись с управлением, въехал в фонарный столб. В результате водителя, кондуктора и троих пассажиров госпитализировали. Однако позже появилась информация о шести пострадавших. О состоянии пассажиров сообщают в петербургском комитете здравоохранения.

«Всего пострадавших шесть. Из них двое госпитализированы в НИИ скорой помощи, четыре человека — в больницу №26. Двое пострадавших — тяжёлые, остальные — средней тяжести», — отмечают в пресс-службе Комздрава.

Напомним, авария произошла утром в День города, 27 мая.