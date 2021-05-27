Эксперт сообщил о безопасности перевозчика, чей автобус попал в ДТП на Ленинском

Михаил Бурцев, гендиректор ООО «Пассажир ТВ» в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» прокомментировал аварию с участием автобуса, которая произошла сегодня на Ленинском проспекте. По словам Бурцева, происшествие стало резонансным для Петербурга.

По мнению эксперта, «Пассажиравтотранс» является наиболее безопасным перевозчиком среди всех автобусных перевозчиков. Бурцев отметил высокое техническое состояние подвижного состава «Пассажиравтотранса». Транспортное средство, которое не прошло ОТК, не допускают на линию.

Бурцев сообщил, что коммерческие перевозчики, в том числе маршрутки, менее безопасны, так как в их случае гораздо меньше внимания уделяется ремонту подвижного состава.

Эксперт выразил уверенность в том, что комитет по транспорту Петербурга и «Пассажиравтотранс» проведут проверки, по результатам которых можно будет сделать выводы об аварии.