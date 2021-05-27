В Петербурге бойца ЧВК и майора полиции обвиняют в покушении на мошенничество

Полиция Петербурга задержала майора полиции и его подельника по подозрению в покушении на мошенничество.

По информации, предоставленной пресс-службой ГСУ СК РФ по городу, согласно версии следствия, полицейский вместе с соучастником в период с сентября 2020 по апрель 2021 года в ходе телефонных разговоров и личных встреч пытались убедить предпринимателя в том, что имею возможности повлиять на решение, принятое правоохранительными органами.

В апреле подельник полицейского убедил бизнесмена в том, что тому необходимо передать ему 5 млн рублей, чтобы дать взятку полицейским. 26 мая бизнесмен передал мужчине 50 000 рублей и муляж на сумму 4 млн 950 тыс. рублей. Мошенник был задержан ФСБ вместе с полицейским.

В отношении задержанных было возбудили уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество».