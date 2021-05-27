Глава Комтранса взял под свой контроль ситуацию столкновения автобуса со столбом

В Санкт-Петербурге, утром, 27 мая, пассажирский автобус въехал на скорости в фонарный столб в Красносельском районе на Ленинском проспекте, 90. В результате ДТП пострадало 6 человек, двое из которых госпитализировали, и на данный момент они находятся в тяжелом состоянии.

Данную ситуацию взял под свой личный контроль глава Комитета по транспорту Северной столицы Кирилл Поляков. Также он добавил, что для расследования данной ситуации будет привлечена специальная комиссия. Об этом сообщило «МК в Питере».

Сообщается, что водитель, который управлял автобусом, находился в отличном состоянии. Перед рейсом он, как и всегда, проходил предварительный осмотр, по результатам которого определилось, что соблюден режим труда и отдыха. Кроме того, мужчина осенью 2020 года проходил медицинское освидетельствование.

Также сообщается, что транспортное средство находилось в исправном состоянии. Все детали произошедшего до сих пор выясняются.