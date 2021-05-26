Полицейские задержали мужчину изнасиловавшего девушку в ее машине

Сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого преступника, который изнасиловал девушку в ее собственном автомобиле, угрожая ножом. На данный момент подозреваемый помещен в изолятор.

Информацию об изнасиловании полицейские получили 24 мая около 9 вечера. Прибывшие на место стражи порядка увидели 21-летнюю жительницу Республики Коми. Она сообщила, что около 30 минут назад на нее напал мужчина и пытался изнасиловать.

Преступника задержали спустя несколько часов на улице Пятилеток. Задержанным оказался 22-летний студент, который учится на втором курсе вуза. Молодому человек предъявили обвинение по трем статьям: «Похищение человека», «Разбой», «Насильственные действия сексуального характера».