В Петербурге до сих пор не нашли четверых детей пропавших без вести

В Санкт-Петербурге на данный момент до сих пор не найдено четыре ребенка, которые считаются без вести пропавшими. В День пропавших детей «Лиза Алерт», поисковый отряд, откроет выставку «Пустота внутри». Организаторы таким мероприятием хотят привлечь внимание людей к сложившейся проблеме, а также повысить уровень осведомленности и напомнить о бдительности. Об этом сообщили в «МК Петербурга».

Форум будет проходить с 25 по 31 мая в парке «Озеро Долгое». На мероприятии посетителям расскажут о наиболее частых случаях, в результате которых пропадают и погибают дети. Чаще всего дети пропадают, находясь около воды, леса или идут куда-то с незнакомым и знакомым человеком.