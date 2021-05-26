Петербуржец с ножом изнасиловал девушку в ее же автомобиле

В понедельник, 24 мая, в Санкт-Петербурге в Невском районе произошло изнасилование девушки. Сообщается, что мужчина, имея при себе нож, изнасиловал женщину в ее собственном автомобиле.

По предварительной информации стало известно, что инцидент произошел на Архивной улице. Насильник поджидал свою жертву около подъезда. Подкараулив женщину, преступник схватил ее около лифта в доме и начал угрожать ножом. После отвел в ее автомобиль и совершил изнасилование.

Однако жертва смогла вырваться из рук мужчины и на помощь подоспели прохожие. На данный момент проводиться проверка и сотрудники правоохранительных органов разыскивают насильника.