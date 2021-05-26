Полиция Петербурга задержала студента, подозреваемого в насилии над девушкой

Полицейские задержали подозреваемого в похищении девушки студента. Инцидент произошел 24 мая на проспекте Большевиков.

Согласно предварительным данным, парень угрожал 19-летней пострадавшей в лифте ее дома на Архивной улице. Угрожая ножом, он заставил девушку сесть в ее машину. На парковке у магазина на проспекте Большевиков злоумышленником были совершены насильственные действия сексуального характера в отношении девушки. После этого он ограбил потерпевшую.

Подозреваемый оставил в машине девушки свой рюкзак. Полиция нашла 22-летнего студента. В его отношении возбудили 3 уголовных дела. Молодой человек был задержан 25 мая около 7 вечера. Расследование продолжается.