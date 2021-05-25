Петербуржец на электросамокате сбил женщину

В Петербурге задержали мужчину, сбившего на электросамокате жительницу города. Пострадавшую госпитализировали в больницу с тяжелой травмой головы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

53-летняя женщина гуляла в Красносельском районе с внуком. Вблизи дома №92 по Ленинскому проспекту 32-летний мужчина врезался в пожилую женщину и скрылся с места происшествия. Потерпевшая упала головой об асфальт и была госпитализирована в больницу с тяжелой травмой головы.

«Вскоре была установлена и личность лихача. Им оказался 32-летний житель Северной столицы, которого доставили в полицию для разбирательства», — отметили в Главке.

В отношении самокатчика возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 Уголовного кодекса РФ — «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».