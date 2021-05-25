Накануне ночью на Невском сбили пешехода

В центре Петербурга пешеход попал под колеса автомобиля. Инцидент произошел в ночь на 25 мая у Гостиного двора. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

Так, в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» опубликовали кадры с места происшествия. По предварительным данным, трое человек решили перейти дорогу в неположенном месте. Из них один пешеход отстал и угодил под колеса машины, которая в свою очередь также нарушила ПДД, разворачиваясь в неположенном месте.

На данный момент информации о состоянии пострадавшего нет. По версии очевидцев, виновными являются и водитель, и пешеход.