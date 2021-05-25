Задержан мигрант по подозрению в изнасиловании подростка в Красногвардейском районе

В Петербурге задержали гражданина Узбекистана по подозрению в изнасиловании школьницы. Инцидент произошел в парадной одного из домов Красногвардейского района в понедельник, 24 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

В полицию обратился отец потерпевшей, заявив, что его несовершеннолетнюю дочь изнасиловал мигрант, проживающий в этом же доме. По словам папы, девочка возвращалась домой в три часа ночи, и в подъезде на нее напал мужчина и изнасиловал.

События разворачивались в доме на Муринской дороге. На данный момент сосед из Узбекистана задержан. Известно, что он находится на территории страны без регистрации и без работы.