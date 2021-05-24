Сотруднику ДПС, попавшемуся на взятке, назначили штраф и лишили работы на три года

В Петербурге на заседании Петроградского районного суда вынесли приговор в отношении бывшего сотрудника ДПС. Мужчине назначили штраф в размере 600 тысяч рублей за получение взятки в размере 30 тысяч рублей. Заседание состоялось в понедельник, 24 мая. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Кроме того, решением суда в течение трех лет осужденный не сможет работать в государственных структурах. Известно, что изначально сотрудник ДПС требовал взятку в размере 100 тысяч рублей.

По версии следствия, 20 января инспектор заметил отсутствие путевого листа у автомобиля УАЗ с грузом и предложил решить вопрос за взятку.