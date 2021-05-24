Таксиста, зарезавшего петербуржца, отправили в СИЗО на два месяца

В Петербурге завершилось заседание суда по делу о таксисте, зарезавшего водителя на перекрестке улицы Крыленко и Дальневосточного проспекта. Решение по делу Кадриддина Джураева, уроженца Таджикистана, вынес Невский районный суд в понедельник, 24 мая. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Согласно решению суда, мужчина отправится на два месяца в СИЗО-1. Компания, в которой работал подсудимый, уже уволила его, заблокировав в приложении «Ситимобил». При этом следствие установило, что таксист работал неофициально, лишь зарегистрировавшись в приложении. Проживал подсудимый в Девяткино на съемной квартире.

Напомним, 24-летний уроженец Таджикистана устроил скандал на перекрестке с неработающим светофором. В результате конфликта он нанес ножевое ранение 26-летнему водителя другого автомобиля. Водитель скончался в больнице.