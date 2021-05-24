В Выборгском районе дерево упало на три автомобиля

В Петербурге ветер повалил дерево в районе проспекта Просвещения. В результате три машины получили повреждения. Инцидент произошел рано утром в понедельник, 24 мая, во дворе дома №14, корпус 3. Об этом сообщают местные жители в социальной сети «ВКонтакте».

Примечательно, что основной удар принял на себя кроссоверу Hyundai, припарковавшийся в неположенном месте. Две другие машины пострадали в меньшей степени, получив удары ветками.

Причиной падения дерева люди называют сильные порывы ветра, бушевавшего ночью в Выборгском районе. Из людей никто не пострадал, однако дерево мешало пройти многим на работу.