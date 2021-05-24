На КАД легковушке снесло крышу от удара с фурой

В Петербурге на Кольцевой автодороге легковой автомобиль на большой скорости влетел под груженную фуру. Инцидент произошел в понедельник, 24 мая, на 19-м километре трассы. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Известно, что грузовик стоял на «аварийке». Однако водитель легковушки не заметил его и врезался на большой скорости. В результате ДТП в районе поселка Парголово водитель был госпитализирован в больницу. При этом в таких ДТП обычно водитель погибает на месте. Согласно сервису «Яндекс.Карты», заторов ДТП не вызвало.

Ранее Санкт-Пеербург.ру писал о пятикилометровой пробке, образовавшейся на КАД от столкновения четырех автомобилей.