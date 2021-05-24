На «оранжевой» ветке на рельсы упал пассажир

В Санкт-Петербурге произошло падение пассажира на пути в городском метрополитене. Инцидент произошел в 09:18 на станции метро «Площадь Александра Невского» 24 мая, в понедельник. Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки.

«На станции «Площадь Александра Невского» произошло падение пассажира на путь», — сообщают в метрополитене.

В связи с несчастным случаем движение поездов по участку «Площадь Александра Невского» — «Спасская» временно приостановлено.

На данный момент станции «Лиговский проспект» и «Улица Дыбенко» закрыты на вход.