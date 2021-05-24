Под Петербургом женщина провезла возлюбленного на капоте пару километров

В Красносельском районе Петербурга произошло необычное дорожно-транспортное происшествие. После ссоры двух влюбленных молодой человек решил преградить путь, однако обиженная девушка решила продолжить движение. Так, мужчина прыгнул на капот ее автомобиля. Инцидент произошел 23 мая, в воскресенье, в Красном селе.

О случившемся сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте». В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» опубликовали кадры с места происшествия и всего пути молодого человека на капоте. Так, женщина довезла экс-бойфренда несколько километров до деревни Яльгелево.

На данный момент правоохранительным органам предстоит выяснить все детали происшествия. Женщине грозит лишение прав.