Строительный магазин на Парнасе затопило из-за сильного дождя

В воскресенье, 23 мая, в Санкт-Петербурге наблюдалась плохая погода с дождем и сильным ветром. Так, из-за ливня затопило строительный магазин «Петрович», находящийся на Парнасе.

В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео потопа магазина. Очевидцы сообщают, что вода лилась с потолка, заливая сотрудников и посетителей.

Пользователи выдвинули несколько мнений: одни считают, что строители плохо сделали крышу, другие, что случился сбой в противопожарной системе.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что над Казанским собором начали рассеиваться тучи.