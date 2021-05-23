В Московском районе обнаружили тела двоих погибших петербуржцев

В Санкт-Петербурге, в Московском районе и Металлострое, 22 мая, были обнаружены тела погибших мужчин. В одном из районов обнаружили дворника и мужчину, в кармане у которого обнаружили водопроводный кран.

Дворника обнаружили под окнами общежития, находящееся в Яковлевском переулке. Специалисты выяснили, что травмы на теле мужчины предположительно от падения. В Металлострое также был найден мертвый петербуржец, которого пока не опознали. У него в карманах обнаружили ключи, телефон, а также водопроводный кран. Труп нашли около реки Ижора.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Невском районе двое водителей в результате ДТП вступили в словесную перепалку, а потом таксист нанес другому водителю ножом в грудь.