В Петербурге участились случаи наркотического отравления среди детей

В Санкт-Петербурге в Петроградском районе медики обнаружили два случая наркотического отравления детей.

Сообщается, что в субботу, 22 мая, в детскую городскую больницу №5 имени Филатова в тяжелом состоянии поступила девочка 12-ти лет. Оказалось, что школьница отравилась неизвестным веществом психотропного действия. Стало известно, что петербурженка жила с матерью, а также стоит на учете в ПДН Выборгского района.

Подобный случай зафиксировали там же на Каменноостровском проспекте. В этот раз в медицинское учреждение попал 17-летний девятиклассник. Он также состоит на учете в ПДН, а также проживает с бабушкой, которая является его опекуном.