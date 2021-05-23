В результате ДТП в Василеостровском районе пострадала женщина

В Санкт-Петербурге в Василеостровском районе на пересечении Морской набережной и Адмиральского проезда произошло ДТП с участием двух автомобилей. В сообществе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что вечером, около 23 часов, 22 мая, произошло столкновение двух иномарок. В результате аварии пострадала одна из пассажирок.

В группе появилось видео с места происшествия. По кадрам видно, что водитель автомобиля KIA проехал перекресток, не уступив дорогу движущемуся по главной дороге «Ниссану».

После столкновения темный автомобиль выбросило на обочину, а также погнул дорожный знак. Из красной машины вышла девушка, которая держалась за голову и легла на траву.

Пассажирку доставили в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести.