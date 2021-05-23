Вооружённый конфликт водителей в Невском закончился ножевым ранением

Конфликт вооружённых автовладельцев вчера, в субботу вечером, 22 мая в Невском районе привёл к ножевому ранению. Из-за происшествия движение трамваев встало. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

У мужчин случилась драка на перекрёстке Дальневосточного проспекта и улицы Крыленко, по времени это произошло около 18 часов вечера. Очевидцы сообщают о том, что один водитель ударил другого ножом. Пострадавшего госпитализировали.