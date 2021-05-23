В Петербурге на севере КАД два человека пострадали в ДТП

Дорожно-транспортное происшествие случилось на 20-м километре внешней стороны вчера, в субботу вечером, 22 мая. В аварии произошло столкновение легковушки и грузовика.

В ДТП пострадали два человека — мужчина и женщина. Машины серьёзные повредились. На место происшествия прибыли службы спасения и скорой помощи.

"Серьезная авария на 20-м километре внешней стороны КАД, немного не доезжая до ТЦ "Китай Город". Разбитые машины стоят в разных полосах",- поделились очевидцы в сообществе "ДТП и ЧП Петербург" в социальной сети "Вконтакте".