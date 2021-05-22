В Купчино погиб мужчина на глазах жены во время купания в пруду

По информации в городском управлении МЧС вчера вечером, в пятницу, 21 мая сотрудники службы спасения достали из воды тело мужчины. По предварительной информации, он был в нетрезвом состоянии и полез в пруд, затем утонул.

Подробности случившегося собщают очевидцы. Выпившего мужчину вылавливали минувшим днём на Будапештской улице. Судя по фотографиям с места происшествия, на месте также работали сотрудники скорой помощи, полиции и реанимация.

«"Мы с ребёнком шли в поликлинику. Сказали, что этот мужчина со своей женой в компании двух друзей выпивали. Он полез в пруд. Жена, пока его спасали, стояла как ни в чём не бывало. Только орала, типа: «Смотрите, там мой муж». Назад шли мы примерно через 40 минут. Он был уже накрыт и полиция рядом стояла", - сообщил один из свидетелей случившегося.