В Красносельском районе женщина выбросилась из окна

В Петербурге посреди дня женщина выбросилась с балкона своей квартиры. Инцидент произошел в четверг, 20 мая. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

События развернулись в Красносельском районе Петербурга на улице Адмирала Черокова. 39-летняя петербурженка проживала в многоэтажке с отцом и сестрой. Днем женщина решила свести счеты с жизнью и выпала с общего балкона.

Очевидцы вызвали спасателей, однако по прибытии им осталось лишь собрать тело по частям. По предварительной версии, женщина не выдержала смерти матери и сокращения на работе.