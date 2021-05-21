На Ленинском забил фонтан с кипятком

В Кировском районе Петербурга забил фонтан из-под асфальта. Большая струя горячей воды прорвалась вечером 20 мая, в четверг. Инцидент произошел вблизи магазина Максидом на Ленинском проспекте у дома №101. Об этом сообщает пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

По мнению специалистов предприятия, причиной аварии стало технологическое нарушение. Его удалось выявить в рамках подготовки сетей к новому отопительному сезону.

К месту происшествия оперативно прибыли аварийные бригады для обеспечения необходимых мер безопасности. В результате фонтан был локализован, а аварийный участок отключен.

Известно, что пострадавшие автомобили были застрахованы.