На Испытателей автомобиль ДПС сбил светофор

В Петербурге автомобиль ДПС вылетел на перекресток и снес светофор. Необычный инцидент произошел вечером в четверг, 20 мая, на проспекте Испытателей. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

Так, в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» появились кадры с места аварии. На снимках видно, что автомобиль ДПС врезался в светофор. Авария произошла на проспекте Испытателей у дома №22. После удара машины о столб светофора конструкция рухнула.

По предварительным данным пострадавших в аварии нет. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить все детали происшествия и определить причину аварии.

«ДПС на месте, разберутся, город может спать спокойно», — пишет петербуржец в сообществе.