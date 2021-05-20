На пересечении Ветеранов и улицы Солдата Корзуна посыпался дождь из искр

В Кировском районе Санкт-Петербурга прошел дождь из искр. Во время шторма и ливня молния ударила по крыше дома на перекрестке улицы Солдата Корзуна и проспекта Ветеранов. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

Так, в сообществе «Наш Город на Неве!» опубликовали кадры с места происшествия. Инцидент произошел вечером 19 мая, в среду. От удара молнии с крыши полетели искры на тротуар, и прохожим пришлось укрываться.

Напомним, в среду в городе был сильнейший шторм, поваливший 62 дерева и повредивший 9 машин. Также в урагане пострадал один петербуржец.