Полиция задержала 62-летнего педофила

В Петербурге поймали педофила, надругавшегося над шестиклассником и оголившемся перед 15-летним подростком. Примечательно, что петербуржцу 62 года, и он уже был ранее судим за подобные действия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

По факту случившихся преступлений в текущем году в полиции возбудили уголовные дела. Однако, по версии следствия, подобных случаев было гораздо больше. Задержание пенсионера-педофила прошло накануне в Красногвардейском районе.

Как сообщает интернет-издание «Московский Комсомолец», ранее, в 1982 году, мужчину арестовывали за развратные действия в сторону подростков и детей.