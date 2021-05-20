В петербургской школе задержали подростка с пистолетом

В одной из школ Северной столицы произошло задержание подростка, принесшего оружие. 17-летний юноша надел шлем, а в руках держал сигнальный пистолет. Инцидент произошел 20 мая, в четверг. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

Подросток зашел в школу в районе 08:35. Охранник не пропустил ученика, в результате чего завязалась драка, а на номер «112» поступил сигнал об угрозе оружием. Сотрудники правоохранительных органов оперативно среагировали на вызов и по приезде задержали молодого человека.

Однако по одной из версий ученик надел амуницию для страйкбола, чтобы участвовать в школьной постановке.