От непогоды пострадал один петербуржец и три автомобиля

В Петербурге в среду вечером, 19 мая, начался сильный ветер с дождем. В результате непогоды упали деревья и различные конструкции, поранив одного жителя города и три автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и области.

«Пожарно-спасательными подразделениями совершено 75 выездов, из них на падение деревьев - 52, на угрозу падения слабозакрепленных конструкций и элементов кровли - 23. Пострадал один человек, повреждены три легковых автомобиля», - отметили в Главке.

Напомним, накануне вечером порывы ветра достигали 18 метров в секунду.