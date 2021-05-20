Во время обрезания чуть не оборвалась жизнь маленького петербуржца

В Петербурге у ребенка остановилось сердце во время операции по обрезанию. У малыша также начались судороги. Инцидент случился в одной из клиник в районе станции метро «Лесная» в среду, 19 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

Двухлетнего мальчика после неудачной процедуры обрезания доставили в больницу с остановкой сердца. К счастью, медикам удалось спасти жизнь маленького петербуржца. На данный момент ребенок находится под присмотром специалистов.

По факту случившегося полиция начала проверку. В отношении клиники возбуждено уголовное дело по статье причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.