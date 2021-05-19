Из-за обрушения кровли здания на людей, СК возбудил уголовное дело

В Пресс-службе СУ СК по Санкт-Петербургу сообщили, что по факту получения травм жителей из-за падения на них козырька здания, возбуждено уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве сообщают, что сотрудники ненадлежащим образом обеспечивали техническое состояние объекта на проспекте Испытателей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 18 мая, из-за сильной грозы и ветра, на проспекте Испытателей оторвался козырек здания и упал на четверых человек.