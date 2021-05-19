Попавший под пресс в Галерее житель Узбекистана получил многочисленные травмы

В Санкт-Петербурге в Центральном районе в ТРЦ «Галерея» произошло происшествие, в результате которого пострадал житель Узбекистана. Мужчину госпитализировали с множеством травм, а также диагностировали у него пневмонию.

Утром, 21 апреля, гражданин Узбекистана в возрасте 49 лет попал под пресс в торговом центре «Галерея». После происшествия мужчину сразу же отправили в Мариинскую больницу. Врачи диагностировали у пострадавшего многочисленные травмы конечностей, а также перелом обеих костей правой голени. Также врачи выявили у мужчины пневмонию.

Однако спасти жителя Узбекистана не удалось.