В Петербурге контрольно-счетная палата обнаружила более 3 тысяч нарушений за год

3372 нарушения, общая сумма которых составила 17,5 млрд рублей, было обнаружено Контрольно-счетной палатой Петербурга. Данные были предоставлены главой КСП Петербурга Константином Желудковым в ходе отчета перед Законодательным собранием в среду, 19 мая.

В 135 нарушениях на 316 млн обнаружены признаки нецелевого использования средств, 125 трат на сумму 7,1 млрд рублей КПС признала неэффективными.

Отмечается, что количество нарушений за 2020 год в 9 раз больше аналогичного показателя 2019 года.

В результате проведенных проверок 65 человек были привлечены к дисциплинарной ответственности. 19 из них были уволены, 15 получили выговоры, 13 – замечания.