В Петербурге количество инцидентов с участием самокатчиков возросло в 10 раз

Инциденты с участием самокатов стали происходить в 10 раз чаще – об этом сообщили в комитете по транспорту Петербурга.

По мнению чиновников, данная ситуация связана с увеличением количества самокатов в городе. По сравнению с прошлым годом их число выросло в три раза. Кроме того, арендаторами была увеличена скорость транспортных средств.

Аварии с участием самокатчиков части случаются на пешеходной зоне. Граждане на самокатах проезжают сквозь пешеходов, зачастую наезжая на гуляющих петербуржцев.

После недавнего инцидента с самокатчиками, произошедшего на Невском проспекте, было возбуждено уголовное дело. Молодые люди на самокатах наехали на не менее чем двоих граждан и избили мужчину.