Полицейские задержали одного из нападавших на салон красоты в Мурино

Один из нападавших на салон красоты, расположенный в Мурино, задержан. Инцидент произошел 15 мая. Трое неизвестных ворвались в помещение и открыли стрельбу. Молодые люди избили 20-летнего администратора.

Оружие, из которого был произведен выстрел одним из злоумышленников, не установлено. По информации, предоставленной главным управлением МВД по Петербургу и Ленинградской области, нападавшие скрылись с метра преступления.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. 18 мая полицейские задержали одного из подозреваемых во Всеволожске – им оказался 19-летний житель Петербурга, родом из города Надым. Его сообщников разыскивают. Злоумышленникам грозит до семи лет тюремного заключения.