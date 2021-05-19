Число пострадавших во время грозы в Петербурге увеличилось до четырех

Количество пострадавших из-за непогоды в Северной столице выросло до 4 человек. Об этом сообщили в петербургском главке МЧС. Ранее сообщалось о двух пострадавших.

Из-за грозы элемент кровли здания забегаловки, расположенного на проспекте Испытателей, упал на людей. Среди пострадавших есть один ребенок 2011 года рождения. Женщину и ребенка госпитализировали. Их состояние оценивается медиками как средней тяжести. Еще двое петербуржцев, мужчина и женщина, пройдут амбулаторное лечение.

В ведомстве сообщили, что во время грозы были повреждены 14 автомобилей. В нескольких населенных пунктах граждане остались без света.