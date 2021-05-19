Слабозакрепленная конструкция упала на двоих петербуржцев во время грозы

По информации, предоставленной пресс-службой ГУ МЧС по региону, во время грозы в Петербурге пострадали два человека. На петербуржцев упала слабозакрепленная конструкция.

Сообщается, что к сотрудникам спасательных служб в связи с погодными условиями обращались 57 раз. Гроза привела к падению деревьев, светофоров, кладки балконов, протечкам кровли. Кроме того, повреждения получили 14 автомобилей. Скорость порывов ветра во время грозы достигла 17 метров в секунду.

Петербуржцы разместили в социальных сетях кадры, на которых запечатлено, как молния ударила в крест Исаакиевского собора. Молния также попала в вершину Лахта-центра – самого высокого небоскреба Европы.